Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Парламент Грузии опубликовал заявление о дополнительных мерах безопасности, сообщает 22 июня Первый канал грузинского телевидения.

Здание парламента Грузии Spartaky

«22 июня 2022 года, в соответствии с правилами, установленными распоряжением председателя парламента Грузии о режиме охраны дворца Парламента и прилегающей территории, будет введен режим ограниченного доступа в здание парламента, за исключением представителей средств массовой информации», — говорится в заявлении парламента.

Как поясняют в парламенте Грузии, целью мероприятия является предотвращение возможных провокаций и обеспечение условий работы для членов парламента и сотрудников.

Напомним, что грузинская пригрозила проведением 24 июня на проспекте Руставели массовых акций неповиновения.