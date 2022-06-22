Москва, 22 июня 2022, 11:06 — REGNUM Бельгийский футболист Максимилиано Кофрие заявил, что не планирует покидать московский «Спартак». Об этом 22 июня сообщает «Спорт-Экспресс».
«Информация о том, что я могу покинуть «Спартак», — неправда. Я останусь в команде», — сказал Кофрие.
Напомним, 25-летний бельгийский защитник выступает за «Спартак» с 2021 года. За команду он провёл 25 матчей и отметился одной результативной передачей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостанавливать действие контрактов до 30 июня 2023 года.
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