Джакарта, , 11:06 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто хочет, чтобы Индонезия и Япония продолжили сотрудничество в передачи технологий основной системы вооружения, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Министры обороны Индонезии и Японии встретились в Пномпене (Камбоджа).

«Мы с оптимизмом смотрим на то, что сотрудничество в области передачи технологий будет идти по плану и в будущем будет производить качественную продукцию оборонного оборудования», — заявил Прабово Субианто.

Индонезия и Япония заключили соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий в марте 2021 года.

«Индонезия полна решимости стать страной, способной в будущем удовлетворить потребности в собственном оборонном оборудовании», — заявил Прабово Субианто.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия коронавируса не закончилась.

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