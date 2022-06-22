Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. 21 июня представители правительств Швеции и Норвегии посетили место строительства нового норвежско-шведского полицейского участка к западу от пограничного Шарлоттенберга. Отмечается, что первое в мире отделение полиции на границе двух стран будет открыто в 2024 году, передает телеканал SVT.

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На церемонии в Магноре, расположенном на норвежской стороне границы, присутствовало множество известных людей. Одним из выступавших был министр юстиции Швеции Морган Йоханссон, которого сопровождала его норвежская коллега.

«Думаю, это будет иметь большое значение для работы полиции в этом регионе», — сказал Йоханссон.

Полицейский участок начнет работать в 2024 году, но уже сейчас Норвегия и Швеция договорились о его функционировании в усечённом режиме. В рамках приграничного сотрудничества первоначально ответственность за укомплектование штатов будет нести полиция Норвегии.