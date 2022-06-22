Владивосток, , 11:27 — REGNUM Студент из Владивостока завоевал бронзовую медаль Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Молодёжь играет в настольные игры Личный архив Алисы Фёдоровой

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Участниками проекта стали 93 226 человек из всех регионов России и 14 иностранных государств.

Приморец Антон Сапунов — студент Дальневосточного федерального университета. Он занял третье место в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», представив инициативу создания во Владивостоке креативной студии с тематикой настольных и компьютерных игр «CoroGoro» для организации игротек, лекций, занятий и кинопоказов.

Помимо этого, команда проекта планирует провести два больших курса по созданию, продвижению и реализации своих настольных игр. Посетители смогут сами поработать над играми и попробовать себя в новом деле в кругу единомышленников. В качестве приза Антон получил денежную премию от партнера конкурса — Госкорпорации «Роскосмос».

"В студии создадим особый хаб, где будет собираться молодежь, чтобы создавать новые проекты. И это помимо развлекательно-образовательной функции. Получается, если у тебя есть идеи, таланты и ты являешься одиночкой без команды — приходи в нашу студию, на креативную площадку, где сможешь найти помощников. Мы очень рады победе и надеемся, что с поддержкой платформы «Россия — страна возможностей» реализуем все намеченные планы», — рассказал участник-победитель Антон Сапунов.

В заочном этапе конкурса в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» приняли участие 690 человек, трое из которых стали победителями, и ещё один проект удостоен специального приза.

«Участие в таких и подобных конкурсах предполагает создание проектов, направленных на повышение качества жизни, профориентацию, развитие молодежных инициатив, достижения профессиональных высот. Для победителей и участников конкурс «Моя страна — моя Россия» в рамках нацпроекта «Образование» открывает перспективы, даёт возможности профессионального роста», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2022 года на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась Торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия были названы имена 81 автора лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.