Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 11:04 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в реке. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Лодка

Предварительно установлено, что поздно вечером 19 июня мужчина 1979 года рождения, находясь на рыбалке в протоке Вылпосл с сильным течением, выпал из резиновой лодки и утонул. В ходе проведения поисковых мероприятий его тело было поднято из воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре в течение десяти дней погибли в водоёмах двое мужчин.

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