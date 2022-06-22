Кишинёв, 22 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов, а также члены и сторонники ПСРМ 22 июня почтили память погибших в Великой Отечественной войне на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Наталья Диева Скорбь

«То, что произошло в те годы, показывает нам, насколько уязвимым может быть человечество перед лицом таких страшных событий. Наш долг — передать эту память подрастающему поколению, чтобы подобные трагедии больше не повторялись», — заявил на акции член исполкома ПСРМ Григоре Новак.

Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон, находящийся под домашним арестом, поддержал акцию в своём телеграм-канале. Он заявил, что попытки приуменьшить подвиг советского народа будут безуспешными.

«Мы скорбим по всем, кто пал в боях за освобождение Отечества, преклоняемся перед оставшимися в живых ветеранами за их героизм и служение Родине», — написал Додон.

Стоит отметить, что официальные лица Молдавии пока не проводили акций по случаю траурной даты. 9 мая президент республики Майя Санду пропустила все мероприятия, сославшись на болезнь. На следующий день она выздоровела.