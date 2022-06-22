Брюссель, , 11:27 — REGNUM Европейские институты предупреждают о «катастрофическом массовом голоде», который возможен в Северной Африке в связи с ситуацией на Украине, и новых волнах миграции. Об этом говорится в подготовленном институтами отчёте, пишет 22 июня испанская газета El País.

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Авторы документа отмечают, что угроза «катастрофического массового голода» в государствах Северной Африки растёт. Это может спровоцировать «новые волны социального протеста, внутреннего перемещения и миграции в соседние регионы и, возможно, в сторону ЕС».

Отмечено также, что разворачивается «новый геополитический сценарий», для которого характерны высокая нестабильность и нарастающие риски «фрагментации международного сообщества». Если миграционный кризис случится, на переднем крае окажутся Испания и Италия.

Брюссель связывает возможный кризис с конфликтом на Украине, в том числе с проблемами с вывозом украинской сельскохозяйственной продукции и повышением цен на энергоносители.

Экономический и социальный кризис особенно угрожает Египту, Иордании, Йемену, Ливану, Ливии, Марокко и Тунису. В первую очередь голодать будут самые бедные слои населения.

Кроме того, украинский кризис может сказаться на регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Из-за повышения цен на энергию и продовольствие усилятся голод и бедность, вырастет социальная напряжённость, говорится в отчёта.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что не спецоперация на Украине привела к продовольственному кризису в мире. Его спровоцировали в том числе пандемия коронавируса и просчеты западных стран. Теперь ситуацию усугубляют западные санкции.

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