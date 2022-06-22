Стокгольм, , 11:14 — REGNUM Разработка, производство и внедрение биотоплива создает рабочие места, благоприятно влияет на климат и снижает зависимость Швеции и других от российской нефти, считают в партии «Зеленых». Но «Умеренные» с этим не согласны и говорят, что «зеленое топливо» неоправданно удорожает «работе людей и цепочки производства». Об этом 21 июня сообщил телеканал SVT.

Энергетика Администрация Липецкой области

Правая оппозиция в риксдаге хочет сделать все возможное для сдерживания цен на бензин и дизельное топливо. Тот факт, что представители крупных компаний теперь говорят, что они сомневаются в планируемых миллиардных инвестициях в строительство заводов по производству биотоплива, не меняет мнения «Умеренных».

И правительство, и оппозиция хотят снизить цены на топливо — путем снижения налогов.

Однако «Зеленые» призывают к более долгосрочному решению

«При большем масштабном производстве биотоплива внутри страны цена сможет оставаться на низком уровне, и мы станем более независимыми от цен на нефть на мировом рынке, которые растут из-за войны», — заявил в интервью SVT лидер партии «Зеленых» Пер Болунд.