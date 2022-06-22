Донецк, 22 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. При обстреле украинских войск в Донецке получили ранения два мирных жителя. Об этом 22 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что на пересечении улицы Челюскинцев и Таманского проспекта получили ранения два мирных жителя.

Все за два часа украинские боевики с позиций в населённом пункте Пески выпустили по городу почти 60 снарядов калибра 155 мм.