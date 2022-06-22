Красносулинский район, Ростовская область, 22 июня 2022, 11:04 — REGNUM Пожарным удалось справиться с открытым огнём, вспыхнувшим утром 22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
ГУ МЧС России по Ростовской области

Ведомство публикует кадры с места происшествия. К ликвидации возгорания привлечено около 70 человек и более двух десятков единиц техники.

ИА REGNUM сообщало, что пожар на предприятии в Красносулинском районе случился в 9:25 мск в теплообменнике.

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