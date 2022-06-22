Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Согласно новым данным Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, число абортов в Швеции продолжает снижаться. В то же время увеличивается число домашних абортов. Об этом 22 июня сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

В прошлом году Национальному совету здравоохранения и социального обеспечения было сообщено о чуть более 33 700 абортов, что примерно на 900 меньше, чем в 2020 году. Количество абортов в основном уменьшилось среди молодых женщин в возрасте от 15 до 19 лет.

Отмечается, что жители Швеции все чаще применяют средства контрацепции, чтобы избежать радикальной инвазивной процедуры.

Из всех зарегистрированных абортов в 2021 году 96% были осуществлены медикаментозным методом, а среди абортов, произведенных до 9-й недели, это доля составила 97%.