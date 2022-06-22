Саратов, 22 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В отношении заместителя начальника одного из исправительных учреждений города Саратова возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Подозреваемый задержан, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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По данным следствия, в мае 2022 года подозреваемый, временно исполняющий обязанности начальника учреждения, лично получил от жителя Саратова взятку в виде иного имущества на сумму более 160 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за совершение определенных действий в пользу сестры взяткодателя, которая отбывает наказание во вверенном ему исправительном учреждении. Взятка должна была повлиять на послабление режима содержания женщины и предоставления возможности отбывать наказание в благоприятных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области экс-сотрудника ИФНС признали виновным в получении взятки и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в системе налоговых органов РФ сроком на 3 года.

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