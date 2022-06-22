Самара, , 11:06 — REGNUM 4,5 тысячи контрольных мероприятий исключили из единого реестра проверок бизнеса в Самарской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что это связано с действием моратория на плановые и внеплановые проверки в отношении бизнеса, такое решение было принято в 2022 году правительством России.

«На первый план сегодня выходят профилактические мероприятия, которые позволяют указать предпринимателю на недоработки и нарушения в формате рекомендаций. Решение федеральных коллег позволяет снизить нагрузку на бизнес, дает возможность предпринимателям сосредоточиться на решении текущих вопросов, в том числе — поиске новых поставщиков, выстраивании нарушенных логистических цепочек, переориентировании своих экспортных поставок и многих других, актуальных в текущих экономических условиях», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области насчитывается свыше 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, 618 тысяч человек занято в этой сфере.