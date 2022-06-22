Порт-о-Пренс, , 11:00 — REGNUM Около 30 гаитянских организаций призвали Россию и Китай наложить вето в Совете Безопасности на продление срока действия Миссии ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити за его якобы незаконный и антиконституционный характер. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

В открытом письме гаитянские организации отметили, что ни один национальный институт в настоящее время не может подтвердить миссию организации, ссылаясь на недееспособность парламента в течение последних двух лет и отсутствие легитимности нынешнего правительства, пришедшего к власти после убийства президента Жовенеля Моиза.

«Учитывая неоспоримый провал различных уже развернутых миссий и их ответственность за дестабилизацию ситуации в стране, в данном случае уместным и логичным представляется голосование за резолюцию, которая положит конец этой серии бесполезных, незаконных и дестабилизирующих миссий ООН», — говорится в их письме.

Общественники также призвали к созданию независимой комиссии, включающей представителей Китая и России, для оценки предполагаемой связи между вооруженными бандами, нынешней администрацией страны и представителем ООН на Гаити Элен Ла Лим.

Письмо подписано такими организациями, как Гаитянская платформа за альтернативное развитие, Национальный союз гаитянских учителей, Национальная организация гаитянских рабочих, Социалистическая альтернатива и другими.