Нюрбинский район, , 11:05 — REGNUM Житель Нюрбинского района Якутии задержан сотрудниками ГУ МВД по республике. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 17-летней девушки, сообщило ИА SakhaLife.

Задержание Politros.com

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Мужчину по горячим следам задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Нюрбинскому району и Росгвардии. Ранее якутянин был неоднократно судим. Правоохранителям пришлось преследовать автомобиль нарушителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня житель Якутии был задержан за убийство двоих человек 15 лет назад. Мужчина признал свою вину и раскаялся.