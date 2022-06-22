Стокгольм, , 11:23 — REGNUM Сегодня, 22 июня, в риксдаге Швеции состоится голосование по принятию весенней версии бюджета. Если оппозиция и правительство со своими 174 голосами не перетянут на свою сторону беспартийную Амине Какабаве с ее решающим 175-м голосов, то решение будет принято по старинке — то есть старым-добрым жребием. Об этом сообщил телеканал SVT.

Риксдаг (сс) Self-taken

Если Какабаве воздержится при голосовании, то будет объявлен часовой перерыв. Если во второй раз голоса распределятся поровну, то депутатам предложат либо тянуть жребий сразу, либо отправить законопроект в финансовый комитет, который подготовит поправки за четыре часа.

Если же и в третий раз оба блока не уступят друг другу, то тальман Андреас Норлен выберет на свое усмотрение трех депутатов, один из которых опустит руку в специальную шкатулку, всегда стоящую на столе президиума риксдага.

Что же будут делать два других депутата? Просто смотреть, а потом они подтвердят, что жребий был вытянут честно.

Если верить сайту риксдага, то коробочка тальмана для жребия сделана из 15 различных сортов дерева.