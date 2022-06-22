Бюджет Швеции может определиться жребием
Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июня, в риксдаге Швеции состоится голосование по принятию весенней версии бюджета. Если оппозиция и правительство со своими 174 голосами не перетянут на свою сторону беспартийную Амине Какабаве с ее решающим 175-м голосов, то решение будет принято по старинке — то есть старым-добрым жребием. Об этом сообщил телеканал SVT.
Если Какабаве воздержится при голосовании, то будет объявлен часовой перерыв. Если во второй раз голоса распределятся поровну, то депутатам предложат либо тянуть жребий сразу, либо отправить законопроект в финансовый комитет, который подготовит поправки за четыре часа.
Если же и в третий раз оба блока не уступят друг другу, то тальман Андреас Норлен выберет на свое усмотрение трех депутатов, один из которых опустит руку в специальную шкатулку, всегда стоящую на столе президиума риксдага.
Что же будут делать два других депутата? Просто смотреть, а потом они подтвердят, что жребий был вытянут честно.
Если верить сайту риксдага, то коробочка тальмана для жребия сделана из 15 различных сортов дерева.