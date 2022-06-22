Чебоксары, , 10:59 — REGNUM В Чувашии резко выросло число фантомных площадок в системе «Меркурий». В частности, некоторыми фантомными поставщиками нелегально введены в оборот около 90 тонн животноводческой продукции. В настоящее время все они исключены из системы. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексей Палькин, комментируя работу в рамках информационной системы «Меркурий».

Продукты на прилавке Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Система «Меркурий» обеспечивает прослеживаемость поднадзорной ведомству продукции: сидя за компьютером, инспектор может проанализировать производство и перемещение товаров, не выезжая для этого на проверки. По словам руководителя управления, в настоящее время в системе «Меркурий» зарегистрировано более 17 тыс. хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность на 71 тыс. площадке. С начала 2022 года оформлено свыше 5,2 млн ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и выявлено 520 пользователей, допустивших нарушения при работе в системе.

«Основными видами нарушений являются оформление ветеринарных документов на продукцию с истекшим сроком годности, несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), оборот товаров с использованием фантомных площадок, оформление производственных эВСД без указания сырья», — сказал Алексей Палькин.

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Руководитель ведомства сообщил, что с начала года в Чувашии выявлена 31 фантомная площадка (в 2021 году — четыре), на которой подконтрольная деятельность не осуществлялась:

«К примеру, нам удалось выявить, что некоторыми фантомными площадками нелегально введены в оборот около 90 тонн животноводческой продукции. В настоящее время все они исключены из системы».

Также предотвращена попытка создания трёх фантомных площадок: управление установило, что были зарегистрированы «совершенно другие юридические лица, которые не имели никаких коммерческих и хозяйственных связей с предприятиями-заявителями».

При первичном выявлении ошибок в адреса хозяйствующих субъектов направляются предупреждения — с начала года их выдано более 400.

Напомним, что ФГИС «Меркурий» стала обязательной с 2018 года и позволяет оформлять ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде, а также контролировать движение подконтрольных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, информационная система Россельхознадзора включает более 20 электронных модулей — в частности, ВетИС, «Меркурий», «Цербер».

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