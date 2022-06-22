Стокгольм, , 11:02 — REGNUM По данным аналитической компании Valueguard, цены на жилье в крупнейших городах Швеции продолжают снижаться. В особо «ярком цвете» смотрится Стокгольм, где в мае цены на жилье упали чуть более чем на 3%. Об этом 22 июня сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Согласно индексу цен Valueguard, цены на жилье в Швеции в мае упали на 1,6%.

Падение цен на квартиры составило 2,1%, а соответствующий показатель цен на частные домовладения был чуть менее значительным — 1,3%. В Мальмё цены на квартиры упали на 2,2%, а на отдельные дома — на 1,4%.

В Гётеборге цены на квартиры упали на 1,9%, а вот на частные дома они выросли на 0,3%.

Наиболее заметным было падение цен на жилье в Стокгольме, где квартиры потеряли в цене 3,0%, а дома — 3,2%.