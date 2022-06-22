Кострома, 22 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Двадцать процентов трудоспособных беженцев, прибывших в Костромскую область из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, получили работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте труда и социальной защиты.

Наталья Диева Центр занятости

Всего в области находится около 490 переселенцев, включая 92 ребёнка. Сорок из двухсот человек в возрасте до 59 лет заключили трудовые договоры с работодателями из Костромы, Нерехты и Буя. Беженцы трудятся проектировщиками, программистами, операторами 1С, медсёстрами, водителями, поварами, грузчиками, администраторами, лаборантами.

В ближайшее время трудоустроить планируется ещё 12 человек, остальные оформляют необходимые документы.