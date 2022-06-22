Ростов-на-Дону, 22 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области начался после атаки украинского беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти.

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«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в теплообменнике вспыхнул утром 22 июня. В экстренные службы сообщение поступило в 9:25 мск. Пожар удалось локализовать.

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