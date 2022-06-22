Иркутск, , 10:57 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Иркутской области осуществляется капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. Как сообщает пресс-служба областного правительства, из бюджетов всех уровней на работы выделено 1,4 миллиарда рублей.

На капитальный ремонт дорог, ведущих к Байкалу, в этом году направлено 1,4 млрд рублей. Правительство Иркутской области

«Дороги на Байкал — это визитная карточка для туристов и популярные маршруты для местных жителей. Мы уделяем огромное внимание их приведению в нормативное состояние. Сейчас идёт капитальный ремонт шести участков, разрабатывается проектная документация, решается вопрос с финансированием работ для других отрезков. В их числе — дорога на Ольхоне, трасса Тогот – Курма, завершение капитального ремонта дороги Иркутск – Большое Голоустное, Байкальского тракта и другие. Это дорогие проекты, но мы их выполним», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2022 году на дороге Иркутск — Большое Голоустное в Иркутском районе ремонтируют участок с 85 по 98 км. Специалисты подрядной организации провели капитальный ремонт моста через ручей Сухой, на дороге установили 13 металлических водопропускных труб, возвели земляное полотно, укрепили кюветы, устроили дорожную одежду, уложили асфальтобетонное покрытие. Сейчас работы идут к завершению. Принять объект в эксплуатацию планируется в июле.

На дороге Баяндай — Еланцы — Хужир специалисты подрядных организаций приводят в нормативное состояние три участка общей протяженностью 27 километров. Они расположены в Баяндаевском и Ольхонском районах. В их числе – капитальный ремонт дороги на самом острове Ольхон.

На автомобильной дороге Иркутск — Листвянка завершается ремонт участка с 32 по 42 км, который начали в 2021 году. Специалисты отремонтировали четыре моста через реки Бурдаковка, Бурдугуз, Грязнуха и Бутырка, на дороге устранили пучины, провели выравнивание, сейчас укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Начаты работы на следующем участке дороги — с 42 по 52 км.

Специалисты приступили к ремонту ещё четырех мостов через ручей и реки Тальцинка, Чернушка, Щегловка. Они расположены на43,46,48 и 51 километрах трассы. Затем там проведут выравнивание и заменят асфальтобетонное покрытие. Завершить работы планируют в октябре.

Также в этом году на участках трассы Иркутск — Листвянка общей протяжённостью 13 км заменят верхний слой покрытия. Такие работы проведут на отрезках с 21 по 31 км, с 52 по 55 км, также там появится освещение.

Как сообщало ИА REGNUM, Приангарье входит в десятку субъектов России по протяженности автодорог, это более 30 тысяч километров. Из 12 тысяч километров региональных дорог 8 тысяч километров имеет грунтовое и гравийное покрытие. Улучшать их состояние снизить аварийность региону помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги» и собственная ресурсная база (гравий, щебень и песок). Кроме того, строятся новые асфальтобетонные заводы.

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