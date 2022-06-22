Донецк, 22 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили по Донецку около 60 снарядов за два часа, сообщает 22 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что за последние два часа украинские боевики с позиций в населённом пункте Пески несколько раз обстреливали Киевский район Донецка. В общей сложности по мирным кварталам было выпущено почти 60 снарядов калибра 155 мм.

Данный калибр используется в ствольной артиллерии у стран НАТО, в том числе у американских гаубиц М777.