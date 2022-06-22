Москва, 22 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Кредитный рейтинг Москвы оценен на уровне ААА (RU) — наивысшем уровне кредитоспособности по национальной шкале для России. Такое заключение сделало национальное рейтинговое агентство АКРА.

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Основные факторы, повлиявшие на кредитный рейтинг Москвы, заключаются в максимальной оценке бюджетного и экономического профилей города, минимальном уровне долговой нагрузки, стабильном профиците ликвидности и высокой операционной эффективности бюджета. К тому же в Москве сложилась диверсифицированная экономика.

«Предприятия и организации города представляют практически все основные отрасли экономики. По итогам пяти месяцев 2022 года поступило от предприятий торговли 16,1% доходов бюджета Москвы, обрабатывающей промышленности — 7%, сферы услуг — 6,3%, IT-сектора – 5,5%, строительства – 5,4%», — отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.