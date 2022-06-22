Симферополь, , 10:56 — REGNUM Памятные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня в Крыму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Симферополь, возложение цветов Пресс-служба правительства Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю. Гагарина в Симферополе и почтил минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, сообщили в пресс-службе главы Крыма. Три салютных залпа произвела салютная группа 22 армейского корпуса Черноморского флота РФ.

«Сегодня День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Эта дата болью отдается в сердцах каждого из нас. В миллионах российских семей хранят память о родных и близких, чьи жизни унесла война. Война оставила глубокий след и на крымской земле, и в памяти крымчан. Доблесть и мужество защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии стали символами на все времена. Тысячи наших земляков были зверски убиты и замучены в годы оккупации Крыма нацистами. Эти преступления не имеют срока давности», — написал в соцсетях глава Крыма.

«Сегодня идейные наследники нацистов под руководством своих западных хозяев снова бомбят мирные города. И снова наши воины, как их деды и прадеды, защищают Родину. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» — подчеркнул Аксёнов.