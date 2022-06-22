Рязань, 22 июня 2022, 10:58 — REGNUM Изображение парашюта и надпись «Рязань помнит» выложили волонтёры в канун Дня памяти и скорби в Лесопарке Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства региона.
Зажжёнными свечами участники акции «Огненные картины войны» напомнили о вкладе рязанцев в Великую Победу.
На Скорбященском мемориальном комплексе в 04:00 память погибших почтили руководители города и области.
Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и выложили на гранитном постаменте у Вечного огня из зажжённых лампад надпись «Я помню!»