Рязань, 22 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Изображение парашюта и надпись «Рязань помнит» выложили волонтёры в канун Дня памяти и скорби в Лесопарке Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Свечи памяти в Рязани

Зажжёнными свечами участники акции «Огненные картины войны» напомнили о вкладе рязанцев в Великую Победу.

На Скорбященском мемориальном комплексе в 04:00 память погибших почтили руководители города и области.

«81 год назад началась самая жестокая и кровопролитная война за всю историю человечества. Для нашего народа она обернулась сотнями и тысячами разрушенных городов и сёл. Миллионами искалеченных судеб. Невосполнимыми потерями буквально в каждой семье. Война унесла жизни более 27 миллионов человек. 180 тысяч из них — рязанцы, которые мужественно защищали Родину и не вернулись с полей сражений», — отметил на траурной церемонии врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и выложили на гранитном постаменте у Вечного огня из зажжённых лампад надпись «Я помню!».