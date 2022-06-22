Москва, 22 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Вице-спикер ГосдумыВладислав Даванков («Новые люди») предложил учитывать стаж врачей, работающих в детских здравницах, что позволит им получить право на досрочную пенсию. Как передает корреспондентИА REGNUM 22 июня, соответствующее предложение депутат направил председателю правительстваМихаилу Мишустину (документы есть в распоряжении редакции).

Дарья Антонова, ИА REGNUM Владислав Даванков

Сейчас медики, которые работают в учреждениях здравоохранения, имеют право уходить на пенсию досрочно, а врачей и медсестер в детских лагерях это не касается, отметил депутат. Даванков пояснил, что данная ситуация приводит в том числе к дефициту кадров и ошибку необходимо срочно исправить.

«Медицинский персонал в детских домах отдыха и оздоровительных лагерях не получает медицинский стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. Это заметно затрудняет поиск и подбор квалифицированных врачей. В результате дети, находящиеся в детских оздоровительных лагерях, санаториях, школах, домах отдыха, остаются порой без достойного медицинского сопровождения», — пишет парламентарий.

По его мнению, необходимо обеспечить системный и единообразный подход к медицинскому персоналу, работающему в таких организациях. Это особенно важно в нынешней геополитической ситуации, когда актуальность отдыха в России многократно возросла, добавил он.

«Эту проблему я неоднократно обсуждал с представителями медицинского сообщества и сферы организации детского отдыха, в том числе в ходе поездок в Краснодарский край. Для Кубани и других южных регионов вопрос обеспечения квалифицированными врачами детских здравниц особенно важен», — отметил вице-спикер Госдумы.

Сейчас медики, которые работают в учреждениях здравоохранения, имеют право уходить на пенсию досрочно, а врачей и медсестер в детских лагерях это не касается, отметил депутат. Даванков пояснил, что данная ситуация приводит в том числе к дефициту кадров и ошибку необходимо срочно исправить.

«Медицинский персонал в детских домах отдыха и оздоровительных лагерях не получает медицинский стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. Это заметно затрудняет поиск и подбор квалифицированных врачей. В результате дети, находящиеся в детских оздоровительных лагерях, санаториях, школах, домах отдыха, остаются порой без достойного медицинского сопровождения», — пишет парламентарий.

По его мнению, необходимо обеспечить системный и единообразный подход к медицинскому персоналу, работающему в таких организациях. Это особенно важно в нынешней геополитической ситуации, когда актуальность отдыха в России многократно возросла, добавил он.

«Эту проблему я неоднократно обсуждал с представителями медицинского сообщества и сферы организации детского отдыха, в том числе в ходе поездок в Краснодарский край. Для Кубани и других южных регионов вопрос обеспечения квалифицированными врачами детских здравниц особенно важен», — отметил вице-спикер Госдумы.

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