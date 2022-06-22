Москва, 22 июня 2022, 10:55 — REGNUM Парламентская ассамблея ОБСЕ утрачивает свои функции площадки, где идет работа над повышением европейской безопасности, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
«Россия будет абсолютно нетерпимо относиться к нарушению прав российских делегатов, как это было и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)», — отметил Клишас с телеграм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания отказала членам российской делегации в выдаче виз для участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Со своей стороны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала отказ в визах беспределом.
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