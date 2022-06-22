Москва, 22 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея ОБСЕ утрачивает свои функции площадки, где идет работа над повышением европейской безопасности, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Council. gov. ru Андрей Клишас

«Россия будет абсолютно нетерпимо относиться к нарушению прав российских делегатов, как это было и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)», — отметил Клишас с телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания отказала членам российской делегации в выдаче виз для участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Со своей стороны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала отказ в визах беспределом.