Калуга, , 10:57 — REGNUM Более 500 свечей зажгли вечером, 21 июня на калужской площади Победы участники акции «Огненные картины войны», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Акция «Свеча памяти» состоялась у мемориала «Вечный огонь» в Обнинске Пресс-служба администрации Обнинска

Собравшиеся почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и тех, кто пал в бою, защищая Родину в наши дни.

По информации администрации Обнинска, акция «Свеча памяти» состоялась 21 июня в 22:00 у городского мемориала «Вечный огонь». В совместной ежегодной акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби, приняли участие представители Обнинского городского Собрания, администрации города, силовых структур и ведомств, ветераны, волонтеры и жители города. Присутствовавшие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе в День памяти и скорби зажгли 10 тысяч свечей