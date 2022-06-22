Канберра, , 10:56 — REGNUM 22 июня стало известно, что клиенты австралийского банка Medibank получат возмещение на сумму в дополнительные 205 миллионов долларов в виде постоянных чистых сбережений, сэкономленных на выплатах в связи с COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Клиенты получат средства в виде денежного возмещения, которое будет зачислено на их банковские счета.

В правлении Medibank заявили, что в среднем возмещение составит 151 доллар на человека.

«Мы с самого начала говорили, что не наживаемся на COVID-19», — говорится в заявлении исполнительного директора Medibank Дэвида Кочкара.

Medibank также отложит повышение страховых взносов в 2022 году еще на один месяц до 1 ноября 2022 года.

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