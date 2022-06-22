Новосибирск, 22 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми, кто прошёл через суровые годы войны, кто пал в боях за честь, свободу и независимость Родины. Об этом сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников

«22 июня 1941 года — трагическая дата в истории нашей Родины. В этот день началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная и разрушительная в мировой истории, — отметил Травников. — На долю нашей страны выпала историческая роль в разгроме фашизма в Германии. Память об этом заставляет задуматься о тех угрозах, с которыми сегодня столкнулась Россия. Сейчас наши ребята продолжают дело своих дедов и прадедов, чтобы этот страшный урок истории — возрождение нацизма, который принёс столько тяжёлых жертв и разрушений — не повторился».

Отметим, что памятные мероприятия сегодня, 22 июня, проходят во всех районах Новосибирской области.