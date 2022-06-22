Надым, Ямало-Ненецкий АО, 22 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. На Ямале объявили шинную амнистию в рамках Года экологии и благоустройства. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских сообщил на своей странице в социальных сетях, как это происходит.

Пресс-служба администрации Нового Уренгоя Сбор шин на утилизацию в Новом Уренгое

Старые использованные автомобильные покрышки начнут принимать с 25 июня на заводе по переработке шин.

«Готовы оказать содействие по вывозу шин — контакты найдете в группах администрации Надымского района и на официальном сайте. Акция продлится до 15 июля», — пишет глава муниципалитета.

Отметим, что отработанные и изношенные шины вне акции принимаются на переработку в платном порядке. Предприятие по переработке шин расположено вблизи аэропорта Надыма, открылось оно в августе 2021 года. Из старых колёс легковых автомобилей и грузовиков здесь изготавливают резиновые крошку и плитку, которые используются для благоустройства дворов и покрытия тротуаров.

В Новом Уренгое «шинная амнистия», объявленная 18 июня, собрала за один день 66 тонн использованных шин. Была ликвидирована свалка шин на территории базы «Машак». Предприниматели и гаражные кооперативы убрали и навели порядок на своих территориях, сообщил на своих страницах в соцсетях глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.