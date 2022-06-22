Черкесск, , 10:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в рамках проведения Года людей с ограниченными возможностями здоровья открылся пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов и пожилых граждан. Жителям республики, нуждающимся в креслах-колясках, костылях и других средствах, будут предоставлять их во временное пользование на необходимый срок. Пункт проката создан на базе городской больницы города Черкесска, сообщили 22 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Инвалид

«Пункт проката создан в целях временного обеспечения техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и других отдельных категорий граждан, проживающих на территории республики. Закуплены технические средства реабилитации — кресло-коляски, ходунки, костыли, противопролежневые матрацы, сиденья для ванны и другие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства реабилитации будут предоставляться в первую очередь тем гражданам, в семьях которых среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума.