Канберра, , 10:55 — REGNUM Развернувшийся за считанные дни энергетический кризис в Австралии постепенно сходит на нет. Уже на текущей неделе австралийская энергетическая сеть вернется к рыночным условиях работы после того, как на прошлой неделе Общенациональный оператор энергетического рынка Австралии (AEMO) взял систему под свой контроль и «заморозил» работу спотового рынка. Об этом 22 июня сообщил телеканал Nine News.

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В свою очередь министр энергетики страны Крис Боуэн заявил на пресс-конференции, что мера по временной отмене рыночного ценообразования была принята для того, чтобы в стране не происходили перебои в подачи электроэнергии.

«Действия, предпринятые AEMO на прошлой неделе, были очень важными и очень необходимыми», — сказал Боуэн.

Он также анонсировал, что уже 23 июня в четыре утра по местному времени на энергетическом рынке Австралии будет восстановлено рыночное ценообразование.

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