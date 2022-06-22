Сеул, 22 июня 2022, 10:52 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 692 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 173 718.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 8992 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 238 341.
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