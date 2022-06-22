Донецк, , 10:50 — REGNUM С момента начала специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) от обстрелов киевских боевиков погибли 190 мирных жителей, включая девять детей. Об этом 22 июня рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев. Live».

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

«Если брать с начала специальной военной операции, для нас она освободительная, то у нас погибших 190 человек, из них девять детей», — сказал он.

Также Пушилин уточнил, что ещё около 900 человек получили ранения в результате обстрелов украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 45 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.

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