Омск, 22 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Омские врачи окажут помощь донецким и луганскими коллегам. Как сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», бригада омских хирургов и травматологов отправилась в Луганск.

omsk. er.ru Омские врачи отправились в Донбасс

В состав бригады медиков под руководством секретаря реготделения ЕР Вадима Бережного вошли высококлассные практикующие хирурги и опытные руководители в сфере организации медпомощи — Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков, Дмитрий Маркелов.

Омские специалисты поработают вместе с донецкими и луганскими коллегами в операционных. Также он помогут в организации доставки пациентов в Омск, оказании высокотехнологичной помощи «сложным» пациентам на базе действующего в регионе специализированного «Клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области».

Уточняется, что командировка омских врачей — это их инициатива, поддержанная «Единой Россией» и губернатором Омской области Александром Бурковым.

«Мы отправляем на подмогу нашу команду профессионалов во главе с одним из лучших врачей — Вадимом Григорьевичем Бережным. Они сделают всё возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся по вине киевского режима в центре боевых действий», — прокомментировал Бурков.

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