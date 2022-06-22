Москва, , 10:49 — REGNUM Великобритания отказала членам российской делегации в выдаче виз для участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом сообщил член Совфеда Владимир Джабаров.

ОБСЕ

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

По его словам, Россия не признает решения сессии, в которой не сможет принять участия — но выходить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ считает нецелесообразным.

Со своей стороны спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала отказ в визах беспределом и заявила о необходимости добиться запрета на проведение сессий ПА ОБСЕ в странах, где ограничен доступ всем членам организации.

Читайте также: Госдума требует от ООН и ПА ОБСЕ расследовать работу биолабораторий Украины

Читайте развитие сюжета: Клишас рассказал о будущей работе в ПА ОБСЕ из-за отказа в визах делегации