Канберра, , 10:53 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая на пресс-конференции 22 июня, раскритиковал лидера «Зеленых» Адама Бандта после того, как тот сутками ранее отказался встать перед австралийским флагом на своей пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Я всегда очень горжусь тем, что за моей спиной стоит австралийский флаг, и я думаю, что любой, кто является членом австралийского парламента, должен испытывать то же самое», — сказал Альбаниз.

Он сказал, что Бандту необходимо «пересмотреть свою позицию».

«Я был очень удивлен комментариями, которые были сделаны», — отметил премьер-министр.

Напомним, что Бандт отказался выступать за спиной австралийского флага с изображением герба, поскольку, по его словам, государственный символ является напоминанием об угнетении коренных народов Австралии.