22 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 15:50 — REGNUM В Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе 21 июня был дан старт акции «Свеча памяти». Участники акции зажгли десятки свечей в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Панихида по погибшим воинам, защитившим Отечество. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Панихида по погибшим воинам, защитившим Отечество. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зажжение свечей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В памятных мероприятиях приняли участие: заместитель председателя Госдумы, председатель попечительского совета акции «Свеча Памяти» Ирина Яровая, представители общероссийской организации «Офицеры России», ветераны Вооруженных сил и силовых структур, представители патриотических общественных организаций, религиозных конфессий, юнармейцы и кадеты.

Главная свеча памяти из 15 свечей, по количеству союзных республик, входивших в состав СССР, традиционно зажигают в Елоховском кафедральном соборе. Собор подлежал сносу, но из-за начала Великой Отечественной войны этого не произошло. Первый молебен за победу состоялся в этом соборе.

Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ирина Яровая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участники акции «Свеча памяти» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция носит межконфессиональный характер. Из Елоховского собора автоколонна с огнём зажженной свечи направилась к духовным центрам столицы — Соборной мечети и Мемориальной синагоге.

Московская Соборная мечеть Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» в Соборной мечети Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» в Соборной мечети Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» в Соборной мечети Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Участники акции «Свеча памяти» в Соборной мечети Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» у Соборной мечети Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» у Мемориальной синагоги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» у Мемориальной синагоги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» у Мемориальной синагоги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция завершилась у памятника на Поклонной горе, где участники посетили мемориалы «В борьбе с фашизмом мы были вместе», «Трагедия народов» и возложили цветы к Вечному огню. Главная свеча отправлена на годовую вахту в город-герой Тула.

Музей Победы на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники акции «Свеча памяти» на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Герой России Сергей Липовой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Свеча Памяти» объединяет миллионы людей не только в России, но по всему миру. И каждый год география расширяется. В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения людям, сложившим головы на полях сражений, погибшим в фашистских застенках, умершим от голода, ранений, болезней. Наша обязанность — сберечь правду о самой страшной войне XX века, передавать память о ней будущим поколениям!» — отметил Герой России Сергей Липовой.

Акция «Свеча памяти» на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22 июня — День памяти и скорби. В этот день 81 год назад началась Великая Отечественная война. За 1418 дней Великой Отечественной войны погибли около 27 млн советских граждан.