Москва, , 10:48 — REGNUM В России на стоимости говядины скажется сокращение импортных поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Говядина webandi

«С начала года, по данным Росстата на 10 июня, потребительские цены на говядину выросли на 13,7%, на курятину — на 2,87%. В последнюю неделю наблюдается незначительное снижение цен на эти продукты — на 0,1% и 0,14% соответственно, — напомнила она. — Динамика цен на продукцию животноводства и птицеводства зависит в первую очередь от затрат на корма (цены на которые непосредственно зависят от стоимости зерновых), ветеринарные препараты, амортизации оборудования и зданий ферм, логистики, болезней животных, и во-вторую – от спроса. Кроме этого, на предложении говядины отразится сокращение импортных поставок, что также влияет на цены. По мясу птицы нет зависимости от импорта, но нужно учитывать, что спрос на курятину возрастает по мере подорожания других видов мяса».

По словам Долговой, население России перешло в более экономный режим расходования средств, что сказывается на спросе и немного сдерживает потребительские цены.

«По итогам 2022 года, вероятнее всего, изменение цен на эти виды мяса будет находиться в пределах продовольственной инфляции», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова рассказала, как в России могут снизиться цены на свиное мясо.

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