Москва, , 10:48 — REGNUM Правительство Москвы во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заключило 24 соглашения и меморандума, сообщается на портале мэра столицы.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Все соглашения направлены на долгосрочное сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов в различных сферах: промышленности, строительства, туризма, культуры, научно-просветительской деятельности

В частности, заключены соглашения о сотрудничестве с правительством Хабаровского и Алтайского края, Национальной системой платёжных карт. Планируется, что общий объем превысит 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Петербургского международного экономического форума 2022 года участники подписали соглашения на общую сумму почти в 6 трлн рублей.

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