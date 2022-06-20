Осло, 22 июня, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Несколько западных компаний расторгли контракты на транспортировку модулей китайского производства в город Мурманск в ответ на санкции Европейского союза, запрещающие поставку товаров, технологий и услуг по сжижению природного газа в России. Об этом сообщает норвежское информационное агентство UpStreamOnline.com

Tnk3a Терминал СПГ

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Голландская компания по перевозке тяжелых грузов «Royal Boskalis Westminster» отказалась от сделок с «Technip Energies» по доставке в Россию модулей, построенных китайскими верфями. В конце 2019 года компания получила контракт на транспортировку различных крупных модулей СПГ с завода в Китае в Россию. Контракт связывал два высококлассных тяжелых транспортных судна с открытой кормой «Blue Marlin» и «Black Marlin», начиная со второго квартала 2021 года.

В поставке модулей для «Арктик СПГ-2» также участвуют сингапурская «Greenland Heavylift Holdings» (GPO Heavylift), специалист по проектным грузам «Red Box Energy Services» (RBES) и «Cosco Shipping Heavy Transport». «GPO Heavylift» сообщила Upstream, что ее контракт на поставку модулей Arctic 2 уже закончился и судно было возвращено в течение согласованного срока чартера.

Однако, по сообщению Upstream, RBES — владелец ледокольных большегрузных судов Pugnax и Audax — подтвердила, что компания не расторгала какие-либо контракты, связанные с транспортировкой модулей для «Арктик СПГ-2». Компания уже доставила два 11 000-тонных модуля из Тяньцзиня для «Арктик СПГ-2» в Мурманске с востока на запад по Северному морскому пути России.

Компания «НОВАТЭК» заявила, что успешное завершение рейса свидетельствует о надежности логистической модели компании и возможности круглогодичных поставок СПГ по Северному морскому пути в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктик СПГ-2» будет включать в себя три линии мощностью 6,6 млн тонн в год, а общая мощность составит 19,8 млн тонн в год. Каждая линия состоит из 14 модулей.

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