Тутаев, Ярославская область, 22 июня 2022, 11:03 — REGNUM В Ярославской области произошёл пожар в музее «Космос» на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщили в Ярославском музее-заповеднике, филиалом которого является «Космос».
Загорелась деревенская изба, воссоздающая быт семьи Терешковых.
Здание, где произошёл пожар, является копией дома Терешковых, в котором семья жила во время Великой Отечественной войны. Сам дом не сохранился. В доме находились мемориальные вещи, как сообщили в музее, они не пострадали. Причины возгорания устанавливаются.