Тутаев, Ярославская область, , 11:03 — REGNUM В Ярославской области произошёл пожар в музее «Космос» на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщили в Ярославском музее-заповеднике, филиалом которого является «Космос».

Музей «Космос» в Никульском yarnews.net

Загорелась деревенская изба, воссоздающая быт семьи Терешковых.

«В ночь с 21 на 22 июня произошел пожар в музее «Космос», филиале Ярославского музей-заповедника. В реконструированной деревенской избе, которая является частью музея, сработала пожарная сигнализация. В настоящее время пожар ликвидирован», — сообщили в пресс-службе музея.

Здание, где произошёл пожар, является копией дома Терешковых, в котором семья жила во время Великой Отечественной войны. Сам дом не сохранился. В доме находились мемориальные вещи, как сообщили в музее, они не пострадали. Причины возгорания устанавливаются.