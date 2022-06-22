Канберра, , 10:51 — REGNUM Премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза на пресс-конференции 22 июня спросили, когда в энергосистеме страны будет достаточно энергии, поступаемой за счет возобновляемых источников энергии, чтобы снизить цены на электроэнергию. В ответ он заявил, что справиться с назревшими проблемами за считанные дни не удастся, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

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«У нас десятилетиями не решались проблемы. Мы не можем исправить это все за 10 дней», — сказал Альбаниз.

«Если начистоту, то мы находимся у власти всего один месяц и один день», — добавил премьер-министр страны, намекая на то, что его правительство приступило к исполнению своих обязанностей совсем недавно.

Отмечается, что затем Альбаниз раскритиковал предыдущее правительство Австралии за то, что оно объявило о выделении 1 миллиарда долларов на финансирование дополнительных мощностей, что закончилось безрезультатно для энергосистемы в целом.