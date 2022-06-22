Пенза, , 11:22 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в День памяти и скорби обратился к жителям, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, отметив их бессмертный подвиг.

«Помним 22 июня» Андрей Репин © ИА REGNUM

«Для нашей страны 22 июня — это День памяти и скорби, незабываемая дата в исторической летописи Отечества. Пролетели года, миновали десятилетия, но никогда не изгладится из благодарной памяти потомков бессмертный подвиг героических воинов и доблестных тружеников фронтового тыла — победителей в самой страшной на Земле войне», — говорится в обращении.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время достойные наследники ветеранов, среди которых немало ребят из Пензенской области, успешно проводят специальную военную операцию на Украине и противостоят проискам неонацистов.

«Как их деды и прадеды, они подают примеры мужества, стойкости, отваги, патриотизма. Проявляют профессионализм и высокий уровень боевой подготовки. Уверен, что так будет всегда», — добавил Мельниченко, пожелав всем землякам здоровья и мирного неба над головой.

ИА REGNUM напоминает, Пенза станет первым Городом трудовой доблести, в котором установят мемориал «Часовые памяти». Церемония открытия памятника, посвященного защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов пройдет в сквере «Пионерский» 22 июня.

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