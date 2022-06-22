Кабул, , 10:45 — REGNUM По меньшей мере 280 человек погибли и 500 получили ранения в результате сильного землетрясения на востоке Афганистана.

По сообщению Tasnim, эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 балла находился в 27 милях (около 43 км) от города Хост. По данным Геологической службы США, эпицентр находился на глубине 31,6 мили (около 50 километров).

Абдул ВахидРайан, глава государственного информационного агентства «Бахтар», опубликовал подробности о жертвах, заявив, что по меньшей мере 255 человек погибли и 155 получили ранения в результате землетрясения в провинции Пактика. Он добавил, что вертолеты и силы безопасности прибыли в район, чтобы эвакуировать людей из-под завалов.

Однако СМИ сообщили в новом отчете, что число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Афганистана возросло до 280, а число раненых — до 500 человек.